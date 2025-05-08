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Президентка Єврокомісії у розмові зі Зеленським підтримала угоду про надра зі США

Також лідери говорили про подальші кроки для вступу України у ЄС.

Президентка Єврокомісії у розмові зі Зеленським підтримала угоду про надра зі США
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський 8 травня провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, вона привітала український народ із Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.

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«Президентка фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС. Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху», - додав глава держави.

Президент також повідомив, що очільниця Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. «Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру», - зазначив Зеленський.

  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.
  • Того ж дня американський президент заявив, що зателефонує Зеленському.
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