Президентка Єврокомісії у розмові зі Зеленським підтримала угоду про надра зі США

Володимир Зеленський 8 травня провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами Зеленського, вона привітала український народ із Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.
«Президентка фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС. Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху», - додав глава держави.
Президент також повідомив, що очільниця Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. «Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру», - зазначив Зеленський.
- 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.
- Того ж дня американський президент заявив, що зателефонує Зеленському.