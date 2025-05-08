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Трамп анонсував розмову із Зеленським про угоду щодо економічного партнерства

Він зазначив, що США отримали доступ до «величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів».

Трамп анонсував розмову із Зеленським про угоду щодо економічного партнерства
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 травня планує поговорити з Володимиром Зеленським про ратифіковану Верховною Радою угоду про економічне партнерство, передає «Європейська правда».

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«США щойно уклали угоду про рідкісноземельні метали з Україною. Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо», – сказав Трамп у Білому домі.

Американський президент зазначив, що США отримали доступ до «величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів».

  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів
  • Документ представляла віцепрем'єрка Юлія Свириденко, яка його підписувала від імені України. Вона наголосила, що домовленість враховує інтереси України, а всі надра залишаються в українській власності. 
  • Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що США розглядають можливість формування своєї частки в інвестиційному фонді відбудови, який планується запустити протягом тижнів, як шляхом грошових внесків, так і шляхом врахування вартості поставленої Україні військової допомоги
  • Докладно про підписаний документ читайте в аналізі LB.ua "Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?".
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