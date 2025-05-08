Трамп анонсував розмову із Зеленським про угоду щодо економічного партнерства

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 травня планує поговорити з Володимиром Зеленським про ратифіковану Верховною Радою угоду про економічне партнерство, передає «Європейська правда».
«США щойно уклали угоду про рідкісноземельні метали з Україною. Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо», – сказав Трамп у Білому домі.
Американський президент зазначив, що США отримали доступ до «величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів».
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