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Павло Петриченко, Василь Малюк, Роберт Бровді: Зеленський присвоїв звання Героя України

Четверо захисників отримали нагороди посмертно. 

Павло Петриченко, Василь Малюк, Роберт Бровді: Зеленський присвоїв звання Героя України
Павло Петриченко – воїн, який віддав життя за Україну
Фото: надано Павлом Петриченком

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди – Героя України. Посмертно це звання присвоїли українському захиснику 59 бригади Павлові Петриченку.

Також посмертно присвоїли звання старшому солдату Анатолію Тегзі, який командував тактичною групою "Карпатської Січі". Посмертно нагородили й Володимира Тодора і Кандаурова Олександра.

Почесне звання з удостоєнням ордену "Золота зірка" отримали голова СБУ Василь Малюк, підполковник Сергій Рощин, полковник Павло Розлач, полковник Ігор Пархоменко, лейтенанту Андрію Кіяненку, молодший лейтенант Олександр Гаран, майор Роберт Бровді, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра". 
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