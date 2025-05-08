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СБУ затримала 24-річного різноробочого в Києві та 32-річного дезертира в Рівному, які працювали на російську розвідку

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала 24-річного різноробочого в Києві та 32-річного дезертира в Рівному, які працювали на російську розвідку
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще двох агентів ФСБ у Києві та Рівному. Фігуранти підозрюються у підготовці координат для ракетно-дронових ударів РФ по Україні.

За матеріалами справи, основним завданням цих коригувальників було знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Також рашисти хотіли отримати координати військових шпиталів та інших медзакладів, де проходять лікування поранені захисники України.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 24-річний різноробочий з Києва, а також 32-річний дезертир, який переховувався на заході нашої держави.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але їх координував один куратор з окупаційного «управління фсб по Криму та м. Севастополю». Наразі його персональні дані встановлено кіберфахівцями СБУ.

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За інструкціями російського спецслужбіста агенти намагалися знайти військові об’єкти і з’ясувати наявність там особового складу.

У разі виявлення «потрібних» цілей фігуранти обходили їх, вдаючи телефонну розмову, а насправді знімали відео з прив’язкою до місцевості.

Для конспірації зрадники використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об’єктів, а з другого – контактували з куратором через анонімні чати у месенджері.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агентів та провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації у двох регіонах України обох фігурантів затримали одночасно, коли вони шпигували біля військових об’єктів.

На місці подій у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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