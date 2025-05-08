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У Сумах 8 та 9 травня СБУ проводить безпекові заходи, можливі обмеження проходу та проїзду

Також можлива перевірка документів громадян й огляд автомобілів.

У Сумах 8 та 9 травня СБУ проводить безпекові заходи, можливі обмеження проходу та проїзду
Фото: СБУ

Служба безпеки 8 та 9 травня проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Нацполіція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Нацгвардія, повідомляє ОВА. 

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. 

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

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Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян, огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися додаткова перевірка. Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії і вимоги, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
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