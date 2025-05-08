Учора вдень і ввечері Росія атакувала Україну 31 безпілотником, ППО збила 20

Учора, під час третьої за добу хвилі атаки з 14:30 по 20:30, Росія атакувала Україну 31 ударним безпілотником та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово (Росія).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

Як повідомлялося, в квітні Сили ППО знищили 2332 повітряні цілі. Оператори Сил безпілотних систем уразили 11 ворожих систем ППО.