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Учора вдень і ввечері Росія атакувала Україну 31 безпілотником, ППО збила 20

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Учора вдень і ввечері Росія атакувала Україну 31 безпілотником, ППО збила 20
Фото: Сили оборони Півдня

Учора, під час третьої за добу хвилі атаки з 14:30 по 20:30, Росія атакувала Україну 31 ударним безпілотником та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово (Росія).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині. 

Як повідомлялося, в квітні Сили ППО знищили 2332 повітряні цілі. Оператори Сил безпілотних систем уразили 11 ворожих систем ППО. 
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