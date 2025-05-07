Через падіння уламків російських БпЛА на Полтавщині аварійне відключення світла

Ввечері 7 травня у Полтавському районі працювала ППО, через падіння уламків російських БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
“Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів”, - написав Когут.
Він запевнив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- У ніч на 26 квітня російські війська атакували ударними дронами Полтавську область. Уламки ворожих дронів пошкодили приватні оселі та господарські споруди у Миргородському районі.