Через падіння уламків російських БпЛА на Полтавщині аварійне відключення світла

Ввечері 7 травня у Полтавському районі працювала ППО, через падіння уламків російських БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

“Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів”, - написав Когут.

Він запевнив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.