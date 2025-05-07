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Через падіння уламків російських БпЛА на Полтавщині аварійне відключення світла

Сотні абонентів залишились без електроенергії.

Через падіння уламків російських БпЛА на Полтавщині аварійне відключення світла
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

Ввечері 7 травня у Полтавському районі працювала ППО, через падіння уламків російських БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії. 

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. 

Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів”, - написав Когут. 

Support LB.ua

Він запевнив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

  • У ніч на 26 квітня російські війська атакували ударними дронами Полтавську область. Уламки ворожих дронів пошкодили приватні оселі та господарські споруди у Миргородському районі.
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