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На Полтавщині унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки, троє людей постраждали

Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес.

На Полтавщині унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки, троє людей постраждали
Фото: Володимир Когут

У ніч на 26 квітня російські війська атакували ударними дронами Полтавську область. Уламки ворожих дронів пошкодили приватні оселі та господарські споруди у Миргородському районі.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі пошкоджено покрівлю й скління вікон трьох приватних будинків та чотирьох господарчих споруд", — каже він.

Унаслідок цього троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися. 

Крім того, через погодні умови без світла залишилися 11 населених пунктів у Диканській, Зіньківській, Лохвицькій та Лубенській громадах. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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