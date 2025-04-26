За добу російські окупанти вбили та поранили сімох цивільних жителів Донеччини

Упродовж минулої доби, 25 квітня, російська армія вбила двох жителів Донецької області, ще п’ятеро людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 25 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Яровій. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині — 3161 загиблий і 6982 поранені. Інформація подана без урахування даних по Маріуполю та Волновасі.
- Учора росіяни скинули фугасні авіабомби на Лиманську громаду Донеччини. Унаслідок атаки загинули люди, також виникли масштабні пожежі.