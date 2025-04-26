За добу російські окупанти вбили та поранили сімох цивільних жителів Донеччини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 3161 цивільного на Донеччині.

Упродовж минулої доби, 25 квітня, російська армія вбила двох жителів Донецької області, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 25 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Яровій. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині — 3161 загиблий і 6982 поранені. Інформація подана без урахування даних по Маріуполю та Волновасі.