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Удари РФ по Дніпропетровщині: одина людина загинула, шестеро постраждалих

У Кам'янському внаслідок влучання ворожого БпЛА кількість постраждалих зросла.

Удари РФ по Дніпропетровщині: одина людина загинула, шестеро постраждалих
Фото: Сергій Лисак

Ворожа армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. У місті Кам'янське загинув чоловік, постраждали четверо людей. Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 11 безпілотників. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто", — пише він. 

Унаслідок удару загинув чоловік. Постраждали четверо — 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані. 

У Дніпровському районі через російські обстріли поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

Ввечері 25 квітня російська армія вдарила FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району. Постраждав чоловік. Виникли пожежі, вогонь знищив екскаватор.

Вранці 26 квітня ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. 

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