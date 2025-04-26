Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по Запорізькій області, є поранений

Росіяни упродовж доби завдали 414 ударів по Запорізькій області, в Оріхові постраждав 67-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загалом упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької областіВійська рф здійснили 1 авіаційний удар по Гуляйполю", — пише Федоров.
279 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
4 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку
130 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та обʼєкту інфраструктури.
- Уночі російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Дрон поцілив у дев'ятиповерхівку, в якій внаслідок цього зайнялися квартири. На місце прибули відповідні служби. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані.