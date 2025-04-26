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Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по Запорізькій області, є поранений

Під ворожими обстрілами опинилися 10 населених пунктів Запорізької області.

Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по Запорізькій області, є поранений
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Росіяни упродовж доби завдали 414 ударів по Запорізькій області, в Оріхові постраждав 67-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької областіВійська рф здійснили 1 авіаційний удар по Гуляйполю", — пише Федоров.

279 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку

130 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та обʼєкту інфраструктури.

  • Уночі російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Дрон поцілив у дев'ятиповерхівку, в якій внаслідок цього зайнялися квартири. На місце прибули відповідні служби. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані. 
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