Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по Запорізькій області, є поранений

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та обʼєкту інфраструктури.

130 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

4 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької областіВійська рф здійснили 1 авіаційний удар по Гуляйполю", — пише Федоров.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни упродовж доби завдали 414 ударів по Запорізькій області, в Оріхові постраждав 67-річний чоловік.

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