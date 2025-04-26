Times: Трамп вважає, що в України немає вибору, крім як погодитися на його план

Видання The Times з посиланням на джерело, близьке до радника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, стверджує, що господар Білого дому має намір жорстко просувати умови свого "мирного плану", який передбачає збереження Росією контролю над окупованими територіями України.
Трамп вважає ці положення буквально "висіченими на камені" і хоче змусити Володимира Зеленського їх прийняти, вважаючи, що в України "немає іншого вибору", та постійно збільшуючи тиск на Київ.
У разі відмови республіканець справді налаштований вийти з процесу урегулювання - і це може відбутися вже наступного тижня.
- Трамп прямо підтвердив журналістам, що Крим, згідно з його планом, "залишиться Росії, і Зеленський це розуміє".
- Президент США вимагає від сторін проведення зустрічі на високому рівні для того, щоб "покласти край війні".