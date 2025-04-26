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Times: Трамп вважає, що в України немає вибору, крім як погодитися на його план

А в разі відмови готовий вийти з процесу урегулювання вже наступного тижня.

Times: Трамп вважає, що в України немає вибору, крім як погодитися на його план
Фото: EPA/UPG

Видання The Times з посиланням на джерело, близьке до радника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, стверджує, що господар Білого дому має намір жорстко просувати умови свого "мирного плану", який передбачає збереження Росією контролю над окупованими територіями України.

Трамп вважає ці положення буквально "висіченими на камені" і хоче змусити Володимира Зеленського їх прийняти, вважаючи, що в України "немає іншого вибору", та постійно збільшуючи тиск на Київ. 

У разі відмови республіканець справді налаштований вийти з процесу урегулювання - і це може відбутися вже наступного тижня. 

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