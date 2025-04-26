Трамп хоче невідкладного підписання угоди про рідкісноземельні мінерали

Президент США поскаржився на те, що затримка з документом вже триває три тижні.

У власній соціальній мережі Truth Social, яка недоступна для користувачів в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайного підписання з Києвом угоди про рідкісноземельні мінерали.

Господар Білого дому поскаржився, що "Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами". Трамп порахував, що затримка у досягненні угоди становить вже три тижні - і чекати більше, судячи з усього, не готовий.

Трамп також стверджує, що робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною "йде гладко", а "у майбутньому буде успіх".