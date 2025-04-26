У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців
У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп хоче невідкладного підписання угоди про рідкісноземельні мінерали

Президент США поскаржився на те, що затримка з документом вже триває три тижні.

Трамп хоче невідкладного підписання угоди про рідкісноземельні мінерали
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У власній соціальній мережі Truth Social, яка недоступна для користувачів в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайного підписання з Києвом угоди про рідкісноземельні мінерали.

Господар Білого дому поскаржився, що "Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами". Трамп порахував, що затримка у досягненні угоди становить вже три тижні - і чекати більше, судячи з усього, не готовий.

Трамп також стверджує, що робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною "йде гладко", а "у майбутньому буде успіх". 

 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies