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Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про надра з Україною

Також міністр фінансів США підтвердив підтримку Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення його країни забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і Росії.

Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про надра з Україною
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє Мінфін США.  

Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення Сполучених Штатів забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і Росії.

Міністр фінансів США наголосив на перевагах економічного партнерства між народами Сполучених Штатів і України та зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори. Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною.

  • Раніше Шмигаль розповів подробиці зустрічі з міністром фінансів США у Вашингтоні. Сторони обговорили санкційну політику, фінансову допомогу Україні та підготовку до укладення економічної угоди між двома країнами. Сторони також домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США. Угоду після погодження має ратифікувати Верховна Рада.
  • Минулого тижня Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство.
  • Згодом уряд опублікував повний текст підписаного з США меморандуму про наміри створити спільний фонд.
  • Україна для роботи над документом найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім.
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