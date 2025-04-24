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Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами Новини компаній

Крок спрямований на покращення взаємодії з клієнтами та створення більш теплого тону спілкування.

Компанія Епіцентр впровадила нову функцію в рамках свого омніканального сервісу — набір Telegram-стікерів під назвою "Пухнасті помічники". 

Цей крок спрямований на покращення взаємодії з клієнтами та створення більш теплого тону спілкування. Створення цього стікер-паку стало продовженням проєкту “Пухнасті консультанти”, в рамках якого компанія реалізувала систему віртуального консультування, а в торгових центрах з’явились ростові фігури домашніх тварин мобілізованих працівників.

Тепер ці ж домашні улюбленці - коти Річард і Монті, собаки Сірко і Бусинка, а також шиншили Соня - стали героями нового стікер-паку “Пухнасті помічники”. Стікери допомагатимуть працівникам підтримки в комунікації з клієнтами і сприятимуть створенню більш дружнього та комфортного tone of voice.

 

Серед вже реалізованих стікерів набору “Пухнасті помічники”:

  • "Експерт на зв'язку"
  • "Допоможу, проінформую"
  • "Перевіряємо інформацію"
  • "Ми вже швидко працюємо над Вашим питанням"
  • "Відчуваю, що сталась якась халепа"
  • "Так, ми нафакапили. Будемо виправлятись"
  • "Просимо вибачення. Вже вирішуємо проблему. Все буде добре)"
  • "Стараємось бути кращими для Вас"
  • "Для рекламацій"
  • "Якщо що — ми на зв'язку"

Зазначимо, що новий набір стікерів є частиною ширшої стратегії компанії Епіцентр щодо покращення клієнтського досвіду та впровадження інноваційних рішень у сфері обслуговування.

 

Головна мета запущеного раніше проєкту “Пухнасті консультанти” - компенсувати дефіцит персоналу в торгових залах, знизити рівень невдоволення та сформувати емоційний контакт з брендом. Водночас Епіцентр прагне розповісти реальні історії співробітників компанії, які зараз служать у ЗСУ.

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