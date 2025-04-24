Крок спрямований на покращення взаємодії з клієнтами та створення більш теплого тону спілкування.

Компанія Епіцентр впровадила нову функцію в рамках свого омніканального сервісу — набір Telegram-стікерів під назвою "Пухнасті помічники".

Цей крок спрямований на покращення взаємодії з клієнтами та створення більш теплого тону спілкування. Створення цього стікер-паку стало продовженням проєкту “Пухнасті консультанти”, в рамках якого компанія реалізувала систему віртуального консультування, а в торгових центрах з’явились ростові фігури домашніх тварин мобілізованих працівників.

Тепер ці ж домашні улюбленці - коти Річард і Монті, собаки Сірко і Бусинка, а також шиншили Соня - стали героями нового стікер-паку “Пухнасті помічники”. Стікери допомагатимуть працівникам підтримки в комунікації з клієнтами і сприятимуть створенню більш дружнього та комфортного tone of voice.

Серед вже реалізованих стікерів набору “Пухнасті помічники”:

"Експерт на зв'язку"

"Допоможу, проінформую"

"Перевіряємо інформацію"

"Ми вже швидко працюємо над Вашим питанням"

"Відчуваю, що сталась якась халепа"

"Так, ми нафакапили. Будемо виправлятись"

"Просимо вибачення. Вже вирішуємо проблему. Все буде добре)"

"Стараємось бути кращими для Вас"

"Для рекламацій"

"Якщо що — ми на зв'язку"

Зазначимо, що новий набір стікерів є частиною ширшої стратегії компанії Епіцентр щодо покращення клієнтського досвіду та впровадження інноваційних рішень у сфері обслуговування.

Головна мета запущеного раніше проєкту “Пухнасті консультанти” - компенсувати дефіцит персоналу в торгових залах, знизити рівень невдоволення та сформувати емоційний контакт з брендом. Водночас Епіцентр прагне розповісти реальні історії співробітників компанії, які зараз служать у ЗСУ.