Шмигаль у Вашингтоні обговорює фінансування України у 2026 році

Потреби України у фінансуванні на 2025 рік повністю закриті, заявив глава уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок роботи урядової делегації у Вашингтоні в межах весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

За його словами, йдеться про роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ.

Глава уряду повідомив, що заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС. Він підкреслив, що завдяки системній співпраці з міжнародними партнерами потреби України у фінансуванні на 2025 рік повністю закриті.

«Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік», — додав прем’єр.

Особливу увагу делегація приділить фінансуванню відновлення України, питанням конфіскації заморожених російських активів та залученню іноземних інвестицій.