Епіцентр відкриває EPILAND з найбільшим в Україні VR-парком

З відкриттям другої черги ТРЦ Епіцентр в Чабанах розпочне роботу новий парк сімейного дозвілля Epiland. Він буде реалізований в концепції “Чарівний ліс” із найбільшою в Україні зоною віртуальної реальності, ексклюзивними атракціонами та великим дитячим майданчиком.

Запуск в роботу другої черги ТРЦ Епіцентр на Одеському шосе, 8 заплановано вже 5 квітня. В цей день в ТРЦ відкриються магазини орендарів торгової галереї, фуд-корт з відомими ресторанами та великий парк сімейного дозвілля EPILAND. Останній займатиме 5000 кв. м площі та буде реалізований у новій тематичній концепції.

EPILAND в Чабанах буде реалізований у новій тематичній концепції

“При розробці концепції парку розваг EPILAND в Чабанах ми мали на меті занурити відвідувача у магічний світ. Це наш другий проєкт і ми дотримувались загальної тематики розважальної мережі - «Подорож у просторі та часі», де кожен новий парк - це телепорт у окремий світ. Новий EPILAND реалізований у концепції «Чарівний ліс». Тут відвідувач потрапляє в інший вимір, казковий світ, де ростуть магічні квіти та дерева, літають гігантські метелики і стрикози, де все загадкове, прекрасне та сучасне”, - пояснила ідею директорка мережі EPILAND Катерина Черняк.

Відвідувачі потрапляють у казковий світ

За її словами, при розробці концепту компанія врахувала світові тренди та конкурентне середовище, зосередившись на унікальних розважальних продуктах. Зокрема, в Чабанах буде реалізована найбільша в країні зона віртуальної реальності з ексклюзивними симуляторами. Наприклад, тут буде болід Формули-1 з віртуальною симуляцією перегонів, оригінальним кермом та справжнім сидінням пілота, симуляції мото та стріт-рейсингу, польоту на винищувачах, морські пригоди, VR-кінотеатр зі спецефектами та інші віртуальні розваги.

Ще однією великою зоною парку стане дитячий майданчик площею 1500 кв. м, де будуть лабіринти, батути, ніндзя-парк, скеледром, зона приставок та інтерактивних ігор, тюбінг, каруселі та лазалки для наймолодших відвідувачів. Серед інших розваг слід відзначити призовий тематичний тир, автодром з led cars, найновіші ігрові та редемпшн автомати, гойдалка з водоспадом і гігантським метеликом, лазертаг, пейнтбол, гідробол та атракціон Magic Forest, де відвідувачі зможуть пройти пригодницький атракціон-квест з випробуваннями на спритність, логіку та силу.

Площа дитячого майданчика складає 1500 кв.м

Із запуском другої черги в ТРЦ Епіцентр з’явиться орендна галерея з магазинами Sinsay (1130 кв. м), Фокстрот (1022 кв.м), Victoria’s Store (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), Секунда 32 (кв. м), Буква (75 кв.м), Люксоптика ( 63 кв.м), Tusso (16 кв.м) та інших відомих мереж. Крім того, в ТРЦ суттєво розшириться пропозиція закладів громадського харчування. В межах парку EPILAND працюватиме мережа сімейних ресторанів італійської кухні Pesto Family площею 600 кв. м, з якою компанія успішно співпрацює в своєму першому парку сімейного дозвілля. Додатково поруч з торговою галереєю відкриється ще один фуд-корт, де працюватимуть Львівські круасани (52 кв. м), Menya Musashi (69 кв. м), Mr Grill ( 52 кв.м), Merry Berry ( 29 кв.м) та кав’ярня Brewsel (26 кв. м).

“З відкриттям другої черги ми очікуємо на зростання ключових показників роботи ТРЦ Епіцентр в Чабанах за рахунок синергії торгових форматів Епіцентру, магазинів орендарів та ексклюзивного парку сімейного дозвілля. Додаткові зони відпочинку, розваг і гастрономії сприятимуть створенню комфортного простору для тривалого перебування відвідувачів, а це позитивно позначиться на товарообігу всіх учасників екосистеми першого ТРЦ компанії”, - зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ Епіцентр Катерина Весна.

Нагадаємо, що перша черга ТРЦ Епіцентр в с. Чабани розпочала роботу у вересні минулого року. Двоповерховий торговий об’єкт загальною площею понад 96 000 кв. м було відкрито з усіма торговими форматами мережі Епіцентр: продуктовим Food Market (3000 кв. м), зоомагазином Lapki (400 кв. м), спортивним супермаркетом Intersport (1500 кв. м), дитячим магазином E.Pic (1600 кв. м), супермаркетом електроніки та побутової техніки ЦЕ ТЕ (1500 кв. м), товарами для дому та побуту Галереї Деко (2600 кв. м) та іншими.

В рамках проєкту компанія також реалізувала літній майданчик з власним озером та штучним водоспадом, який в теплу пору року планується використовувати для проведення свят і фестивалів вина, сиру, морозива тощо. Задля безпеки відвідувачів під ТРЦ було побудовано великий підземний паркінг, що слугуватиме надійним укриттям у випадку повітряних тривог.