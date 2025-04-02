Оринчак: Україна не може конкурувати з Росією по запасах копалин, але може дати США низку стратегічних переваг

Україна не може конкурувати з Росією по запасах копалин, але може дати США низку стратегічних переваг. Про це в інтерв'ю LB.ua заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

«США та їхні союзники вже запровадили жорсткі санкції проти Росії, включно з обмеженнями на технології та фінансування видобувного сектору. Навіть якщо окремі компанії (США) теоретично зацікавилися б російськими покладами, юридичні й політичні ризики наразі переважають потенційні вигоди (для Штатів)», — розповіла вона.

За словами Оринчак, транспортна логістика критичної сировини з РФ до США ускладнена санкціями та обмеженим доступом до світових ринків.

«Важливо враховувати також непередбачуваність російської економічної політики. Росія останні три роки націоналізує активи, змінює правила гри та використовує ресурси як політичний важіль, що робить її ненадійним партнером», — підкреслила вона.

Тому, на думку Оринчак, Україна не може конкурувати з Росією в обсягах запасів корисних копалин, проте може запропонувати низку стратегічних переваг.

«По-перше, це доступність. Україна має значні запаси титану, літію, нікелю, рідкісноземельних елементів — усіх тих ресурсів, які необхідні для високотехнологічної промисловості та оборонного сектору США. Географічно Україна ближча до ЄС, що спрощує логістику. Добувний бізнес в Україні може розвиватися за стандартами ESG, що важливо для західних інвесторів», — наголосила вона.

Також Україна — політично та економічно прогнозована.

«У нас вигідніші умови інвестування. Ми відкрили ринок для іноземних компаній і надаємо стимули для видобувних проєктів, тоді як у Росії інвесторам доводиться працювати через державні корпорації, які можуть змінювати умови «на ходу». Плюс США можуть увійти в партнерство з Україною не просто як покупці сировини, а як співвласники виробничих потужностей», — додала Оринчак.

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