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АРМА розірвало договір з управителем "Моршинської"

Агенство готує новий конкурс на оцінювача активу.

АРМА розірвало договір з управителем "Моршинської"
Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води" і готує конкурс на оцінювача активу.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Відомо, що АРМА готує відповідні документи і 3 квітня оголосить новий конкурс на відбір оцінювача активу, чим забезпечить проведення нової актуальної оцінки з рецензіюванням.

Всі зацікавлені, хто відповідає кваліфікаційним вимогам, зможуть взяти участь у відборі. Водночас із конкуром на оцінювача буде оголошено початок конкурсу з відбору управителя, який розпочнеться із збору ринкових консультацій на сайті АРМА.

Після отримання незалежної оцінки активу, проведення консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro.

  • АРМА розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.
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