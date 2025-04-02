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Шмигаль: загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів

Водночас у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення.

Шмигаль: загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. 

Про це він сказав під час 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів. 

“Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС”, – сказав Шмигаль.

Фінансова стійкість України

Цього року наша бюджетна потреба у міжнародній підтримці складає 39,3 млрд доларів, і ми маємо підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита. Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA (Проєкт “Економічна підтримка України”) та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів”, – сказав Шмигаль.

Програма відновлення України

За даними оновленої оцінки RDNA4, загальна вартість відбудови України становить 524 млрд доларів впродовж наступного десятиліття

“За підтримки партнерів ми продовжуємо програму швидкого відновлення України за 5-ма ключовими пріоритетами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка приватного сектору. У 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів”, – зазначив прем’єр.

Рух до членства в Європейському Союзі

Наша мета на цей рік – максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ”, – сказав Шмигаль.

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