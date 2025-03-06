Для відновлення сектора соціального захисту України необхідно 39 мільярдів доларів, – Мінсоцполітики

Ця цифра включає фінансування соціальних програм, підтримку вразливих груп населення, розвиток системи соціального захисту та відновлення людського капіталу.

Для відбудови та відновлення сектора соціального захисту України необхідно 39 мільярдів доларів.

Як зазначає Міністерство соціальної політики, про це свідчать результати Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4).

Звіт було підготовлено урядом України, Групою Світового банку, службами Європейського Союзу та Організацією Об'єднаних Націй.

У сфері соціального захисту збитки оцінюються у 500 млн доларів. Зокрема, йдеться про пошкоджену або зруйновану соціальну інфраструктуру. Водночас витрати на відновлення перевищують збитки у понад сімдесят разів і становлять 39 млрд доларів. Ця цифра включає фінансування соціальних програм, підтримку вразливих груп населення, розвиток системи соціального захисту та відновлення людського капіталу.

Вплив вторгнення російських військ в Україну є нерівномірним, і найбільше постраждали жінки, особи з інвалідністю, діти та молодь, внутрішньо переміщені особи та літні люди.

Для повноцінного відновлення та реконструкції країни протягом наступного десятиліття, за даними Світового банку, необхідно 524 мільярди доларів США. Ця сума включає 39 млрд доларів на відновлення сектору соціального захисту.