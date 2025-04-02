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АРМА розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн

Депутат наразі проживає саме в цьому маєтку.

АРМА розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн
Фото: EPA/UPG

АРМА розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн.

"Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному з найромантичніших та наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Королівства Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, рахунків, відкритих в іспанських банках, що належать депутату Одеської міської ради та його близьким особам", – йдеться у повідомленні Агентства. 

За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.

Як зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін, зараз очікують на арешт цих активів та їх подальшу передачу в управління АРМА. 

За наявною інформацією, НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та автомобіль преміум-класу.

У минулому році АРМА та НАЗК розробили спільний механізм розшуку необґрунтованих активів за кордоном. Зараз цей механізм активно працює і це вже не перший випадок успішного розшуку майна українських посадовців за межами України завдяки цій співпраці.

  • Нещодавно АРМА разом із прокуратурою та поліцією розшукало активи на мільйони доларів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям.
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