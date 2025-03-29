Міністерство юстиції планує запустити е-нотаріат наприкінці цього року

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко повідомив, що впровадження єдиної державної електронної системи е-нотаріату перебуває на просунутій стадії і має бути завершено до кінця цього року.

Про те, коли можна очікувати повноцінного запуску е-нотаріату, Микола Кучерявенко розповів в інтервʼю "Юридичній газеті".

“Десь приблизно наприкінці 2025 року. Хоча нам би хотілося запустити його раніше, але ситуація ускладнюється тим, що наші партнери з USAID, які спочатку підтримували проєкт, наразі призупинили фінансування. Це реальність, з якою ми змушені рахуватися. Проте ми шукаємо альтернативні шляхи і не зупиняємо процес. Головне, що хочу підкреслити: попри виклики, процес розробки та впровадження системи е-нотаріату триває безперервно”, – сказав Кучерявенко.

За його словами, команда значно просунулася від етапу теоретичних розробок до практичного впровадження. На сьогодні вже зроблено: розгорнуто тестове середовище щодо рознесення певної інформації по певних прошарках. Розгорнуто навчальне середовище, проведено навчання груп нотаріусів, тестування функціоналу довіреностей. Проведена міграція баз даних.

Також виконується аналіз завдань, що виправлені з боку підрядника, виправлення помилок, які виявили на попередніх етапах аналізу функціонування в такому електронному варіанті нотаріату.

Закінчено розробку реєстру нотаріальної дії, довіреності, заповітів, договорів, свідоцтв, заяв тощо. Реалізована інтеграція та сформовані зв’язки з Єдиним державним реєстром і тестується ось цей формат інтеграції завдань. Розроблено обмін з державними органами та банками.

“Наразі ми зосереджені на формуванні переліку необхідних нормативних змін, зокрема підготовці постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій у електронному реєстрі нотаріальних дій», а також постанов щодо регулювання електронних довіреностей, бланків, спадкових документів тощо”, – пояснив Кучерявенко.