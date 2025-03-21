​Жадан, Сіріус, Феміда і Ассоль: У Мін'юсті розповіли, як у 2024 році називали дітей у різних областях

На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, а на сході - Катерина та Дмитро.

Міністерство юстиції оприлюднило дані про найпоширеніші та рідковживані дитячі імена в різних областях України за 2024 рік.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

"Кожна область має свої унікальні імена, що надає всім куточкам нашої держави свого неповторного колориту. Наприклад, на заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході — Катерина та Дмитро. Північ України відзначається популярністю імен Анна та Максим, а на півдні України частіше можна зустріти Марію та Владислава", - йдеться в повідомленні.

Крім популярних, кожна область України вирізняється рідковживаними іменами.

Дніпропетровська область:

Найпоширеніші: Артур, Кирило, Микита, Михайло, Єлизавета, Мирослава, Кіра, Ніколь

Рідковживані: Дарій, Леон, Мірон, Тамерлан, Арнела, Лія, Ясмін, Хана

Донецька область:

Найпоширеніші: Матвій, Єгор, Давид, Вадим, Аліса, Діана, Софія, Варвара

Рідковживані: Аліджан, Семиоель, Сурен, Геворг, Клеопатра, Мія, Саміра, Михайліна

Запорізька область:

Найпоширеніші: Богдан, Марк, Назар, Артем, Софія, Аліса, Мілана, Марія

Рідковживані: Елісей, Дамір, Мірон, Еней, Мія, Віталіна, Варвара, Глафір

Херсонська область:

Найпоширеніші: Тимофій, Ярослав, Артем, Максим, Соломія, Вікторія, Єва, Уляна

Рідковживані: Амірхан, Шаміль, Салман, Елезар, Мілія, Сумайя, Аделіада, Муніра

Чернігівська область

Найпоширеніші: Артем, Дмитро, Максим, Олександр, Вікторія, Анна, Валерія, Іванна

Рідковживані: Жадан, Карим, Маркус, Ділан, Айлін, Радміра, Альбіна, Амелія

Сумська область:

Найпоширеніші: Владислав, Захар, Егор, Ярослав, Софія, Аліса, Аріна, Вікторія

Рідковживані: Арей, Семиоель, Мухаммед-Мустафа, Радж, Глафіра, Аксінья, Весеміра, Кателея

Полтавська область:

Найпоширеніші: Артем, Віктор, Назар, Роман, Уляна, Марія, Злата, Олександра

Рідковживані: Абрам, Світозар, Айк, Карапет, Бетані, Каталіна, Феміда, Алія

Харківська область:

Найпоширеніші: Тимофій, Богдан, Дмитро, Олександр, Кира, Катерина, Софія, Мілана

Рідковживані: Амір, Джаміль, Філін, Аяз, Айша, Моніка, Ассоль, Жасмін

Вінницька область:

Найпоширеніші: Артем, Богдан, Максим, Матвій, Софія, Мілана, Соломія, Єва

Рідковживані: Килим, Рувим, Кемаль, Еммануїл, Вівея, Мальва, Ро, Ая

Одеська область:

Найпоширеніші: Данило, Михайло, Олександр, Тимофій, Маргарита, Єлизавета, Ксенія, Єва

Рідковживані: Вінлі, Конон, Самуїл, Кенау, Луна, Олімпіада, Ясна, Сіяна

Миколаївська область:

Найпоширеніші: Владислав, Дмитро, Богдан, Максим, Марія, Валерія, Єва, Дар'я

Рідковживані: Ара, Арістарх, Шахзод, Ірінарх, Палі, Аурелія-Алексія, Тахміна, Еліна

Кіровоградська область:



Найпоширеніші: Богдан, Макар, Максим, Захар, Аделіна, Стефанія, Мілана, Софія

Рідковживані: Мурад, Азарій, Кемаль, Руфус, Стела, Каталея, Авіва, Маліка

Житомирська область:

Найпоширеніші: Андрій, Владислав, Євгеній, Олександр, Поліна, Ілона, Кароліна, Дар'я

Рідковживані: Авель, Метео, Рангар, Тенгіз, Альвіна, Вірсавія, Орислава, Суламіта

Черкаська область:

Найпоширеніші: Артем, Богдан, Данило, Дмитро, Софія, Мирослава, Мілана, Поліна

Рідковживані: Веремій, Елізар, Нахман, Мілош, Аріслап, Джумейра, Віона, Тіфані

Київська область:

Найпоширеніші: Тимофій, Артем, Марк, Олександр, Соломія, Марія, Мія, Дарина

Рідковживані: Аліхан, Левон, Теофіл, Ельш, Хрусталіна, Каліна, Мадіна, Мелісса

м. Київ:

Найпоширеніші: Матвій, Марк, Олександр, Артем, Софія, Соломія, Єва, Марія

Рідковживані: Аквамарін, Сіріус, Клім, Султан, Квітка, Ірма, Янголя, Вірляна

Чернівецька область:

Найпоширеніші: Лука, Іван, Остан, Євгеній, Аріана, Сільвія, Ольвія, Соломія

Рідковживані: Дорел, Браїн, Амос, Ольгерд, Джізеллі, Кайя, Лалла, Табіта

Тернопільська область:

Найпоширеніші: Антон, Марк, Орест, Устим, Руслана, Богдана, Кароліна, Оксана

Рідковживані: Вогнедар, Вінсент, Імран, Матео, Божена, Ія, Ревека, Сабіна

Рівненська область

Найпоширеніші: Андрій, Дмитро, Ілля, Тимофій, Христина, Злата, Соломія, Мілана

Рідковживані: Елізар, Нафанаїл, Гедеон, Деметрій, Барбі, Долорес, Рахіл, Дзвенислава

Хмельницька область

Найпоширеніші: Артем, Макар, Матвій, Тимофій, Вікторія, Соломія, Марія, Анастасія

Рідковживані: Дарій, Калін, Воїслав, Ратмір, Власія, Мелітея, Ніколетта, Б'янка

Волинська область:

Найпоширеніші: Артем, Ілля, Марк, Дмитро, Злата, Уляна, Христина, Анастасія

Рідковживані: Матей, Дарій, Марсіян, Рангар, Ванесса, Юїсьюань, Лукірія, Авігея

Львівська область:

Найпоширеніші: Матвій, Давид, Артем, Денис, Вікторія, Анна, Емілія, Вероніка

Рідковживані: Нікодим, Арас, Климентій, Амадей, Вірсавія-Ярослава, Таїта, Арета, Драгана

Закарпатська область:

Найпоширеніші: Арсен, Олег, Павло, Роман, Таїсія, Любов, Емілія, Олівія

Рідковживані: Брендон, Жомбор, Зетень, Каміль, Айріс, Мірабелла, Мелодія, Кадар

Івано-Франківська область:

Найпоширеніші: Денис, Данило, Іван, Ярослав, Вероніка, Христина, Ангеліна, Аріна

Рідковживані: Абубакір, Левій, Едісей, Натан, Доротея, Майя, Ніколь, Розалія

У 2023 році найчастіше малюкам давали імена Анна, Марія, Соломія, Андрій, Богдан, Данило.