​Барбі, Квітка, Добриня та Арнольд: У Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2024 році

Цікаво, що популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років.

У Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року.

Про це ідеться на сторінці міністерства у Фейсбуці.

"У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків. Цікаво, що популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль", - йдеться в повідомленні.

Дівчаток найчастіше називають: Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана. А хлопчиків - Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк. Але є й ті, хто обирає рідковживані та незвичні імена, наприклад: Янголя, Дзвінка, Аскольд чи Святогор.

У дівчаток також зустрічаються такі імена як Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.

Хлопчиків називають Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.

У Мін'юсті нагадують, що соба, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я за згодою батьків або піклувальника, а з 16 років - має право самостійно прийняти таке рішення.

У 2023 році найчастіше малюкам давали імена Анна, Марія, Соломія, Андрій, Богдан, Данило.