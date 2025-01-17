​Барбі, Квітка, Добриня та Арнольд: У Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2024 році

У Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року.
Про це ідеться на сторінці міністерства у Фейсбуці.
"У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків. Цікаво, що популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль", - йдеться в повідомленні.
Дівчаток найчастіше називають: Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана. А хлопчиків - Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк. Але є й ті, хто обирає рідковживані та незвичні імена, наприклад: Янголя, Дзвінка, Аскольд чи Святогор.
У дівчаток також зустрічаються такі імена як Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.
Хлопчиків називають Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.
У Мін'юсті нагадують, що соба, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я за згодою батьків або піклувальника, а з 16 років - має право самостійно прийняти таке рішення.
У 2023 році найчастіше малюкам давали імена Анна, Марія, Соломія, Андрій, Богдан, Данило.
- У 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.
- Пізніше голова Мін'юсту заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.
- 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові". Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.
- Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників. Закон набув чинності 1 січня 2021 року.