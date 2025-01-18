Головне за ніч та ранок суботи, 18 січня: удар по Києву, атака на Запоріжжя, оборона Покровська

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнень, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі на нафтобазах у Росії.

Унаслідок ранкового обстрілу Києва виникло займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі, попередньо повідомляли про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. Згодом інформацію про четверту жертву спростували.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її закрили на вхід і вихід, поїзди прямують без зупинки на цій станції.

Крім того, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.

Під час ранкової атаки РФ по Києву 18 січня сили ППО збили балістичну ракету на невеликій висоті. Падіння уламків цієї ракети спричинили серйозні руйнування, повідомив у коментарі "Українській правді" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Було два "прильоти" балістики по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи. У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", — каже Ігнат.

Речник додає, що фрагменти збитої ракети "не можуть розчинитись у повітрі", тому наслідки роботи ППО в густонаселених містах трапляються часто. "Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", — додає військовий.

Вранці 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.

Станом на 09.00 кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

У ніч на 18 січня РФ атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення, половина з них (79) — на Покровському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 26 атак на позиції наших військ в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 19 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1340 солдатів. Загалом Росія втратила вже близько 817 160 особового складу.

Про інші втрати ворога – в новині.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, в ніч на 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Унаслідок влучання там виникла пожежа.

Відомо, що нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи російської армії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

У ніч на 18 січня дрони ГУР МО атакували також нафтобазу у Тульській області РФ.

Там палають паливні резервуари.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!