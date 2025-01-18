У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ

На нафтобазі виникла масштабна пожежа.

ЗМІ: дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ
пожежа на нафтобазі у Курській області
Фото: ASTRA

В ніч на суботу, 18 січня, Головне управління розвідки атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ.

Про це пише "Укрправда" з посиланням на джерела в ГУР МО.

Щонайменше десять влучань безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. Як інформує джерело, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.

Відомо, що нафтобаза у Тульській області забезпечує армію окупантів пальним.

Завдяки влучній роботі ГУР, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies