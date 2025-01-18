ЗМІ: дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ

В ніч на суботу, 18 січня, Головне управління розвідки атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ.
Про це пише "Укрправда" з посиланням на джерела в ГУР МО.
Щонайменше десять влучань безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. Як інформує джерело, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.
Відомо, що нафтобаза у Тульській області забезпечує армію окупантів пальним.
Завдяки влучній роботі ГУР, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.
- Внаслідок атаки БпЛА у Калузькій області Росії на нафтобазі виникла пожежа. Безпілотники атакували нафтобазу у н.п. Людиново.