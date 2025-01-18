ЗМІ: дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ

пожежа на нафтобазі у Курській області

В ніч на суботу, 18 січня, Головне управління розвідки атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ.

Про це пише "Укрправда" з посиланням на джерела в ГУР МО.

Щонайменше десять влучань безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. Як інформує джерело, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.

Відомо, що нафтобаза у Тульській області забезпечує армію окупантів пальним.

Завдяки влучній роботі ГУР, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.