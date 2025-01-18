У Тульській області РФ внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза

У ніч на 18 січня безпілотники атакували сім регіонів РФ. Унаслідок атаки БпЛА у Тульській області виникла пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляють російські ТГ-канали.

У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 46 дронів. Зокрема 18 дронів були нібито збиті над Брянською областю, 11 безпілотників – над Курською областю, 7 БПЛА – над територією Калузької області, 5 дронів – над Тульською областю, 3 безпілотники – над Бєлгородською та ще 2 БПЛА над Воронезькою областями.

За інформацією Телеграм-каналу "Astra", міноборони не згадало Смоленську область, де місцева влада заявила про начебто збиття п''яти дронів.

Також, відомо про атаку безпілотників по Тульській області. Там місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі нафтобази у місті Узлова.

"Сталося займання ємності паливно-мастильних матеріалів на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні підрозділи. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – повідомив губернатор області.