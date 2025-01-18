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Росіяни атакували багатоповерхівку у середмісті Запоріжжя. Є поранені (оновлено)

Пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки. 

Росіяни атакували багатоповерхівку у середмісті Запоріжжя. Є поранені (оновлено)
обстріл Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Вранці 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 09.00, кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

Оновлення. До восьми зросла кількість поранених унаслідок російської атаки по Запоріжжю. Одна постраждала у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

До 6 людей зросла  кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні. 

На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

  • 18 січня вранці ворог атакував Київ. Через обстріл четверо людей загинули, троє отримали поранення. У Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". 
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