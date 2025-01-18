Росіяни атакували багатоповерхівку у середмісті Запоріжжя. Є поранені (оновлено)

Вранці 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 09.00, кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

Оновлення. До восьми зросла кількість поранених унаслідок російської атаки по Запоріжжю. Одна постраждала у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

До 6 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.