Президент розповів про роботу над «більшими закупівлями».

17 січня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, говорили про різні питання, зокрема, про «незалежність у зброї».

«Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи», 0 уточнив глава держави.

Зеленський повідомив, що триває робота «над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні».