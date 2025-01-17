17 січня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Як розповів у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, говорили про різні питання, зокрема, про «незалежність у зброї».
«Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи», 0 уточнив глава держави.
Зеленський повідомив, що триває робота «над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні».
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років
- Крім того, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами. Йдеться, зокрема, про новий пакет допомоги.
- Днями стало відомо, що уряд Німеччини передає нашій державі чергову партію військової допомоги.