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Зеленський провів Ставку, на якій обговорили виробництво зброї

Президент розповів про роботу над «більшими закупівлями».

Зеленський провів Ставку, на якій обговорили виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

17 січня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, говорили про різні питання, зокрема, про «незалежність у зброї». 

«Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи», 0 уточнив глава держави.

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Зеленський повідомив, що триває робота «над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні». 

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років
  • Крім того, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами. Йдеться, зокрема, про новий пакет допомоги.
  • Днями стало відомо, що уряд Німеччини передає нашій державі чергову партію військової допомоги.
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