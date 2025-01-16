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Умєров: черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України

У новому пакеті допомоги від Італії - сучасне озброєння.

Умєров: черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України
Рустем Умєров та Гвідо Крозетто
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами.

“Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу”, - написав Умєров.

Також Україна та Італія планують запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки українського оборонного комплексу.

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Крім того, на зустрічі очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.

В свою чергу, Гвідо Крозетто наголосив на важливості розширення формату “Рамштайн”. 

  • Увечері 9 січня Володимир Зеленський прибув до Італії, де зустрівся з прем'єркою Джорджею Мелоні. На зустрічі йшлося про передачу Україні ракет до систем ППО SAMP/T.

  • Про це говорив і міністр оборони України Рустем Умєров із своїм італійським колегою. Також говорили і про перспективу спільного виробництва систем ППО та ракет до них.

  • А вже наступного дня Зеленський під час зустрічі з президентом Італії обговорив продовження військової допомоги Україні.

  • 16 грудня уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.
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