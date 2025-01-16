Умєров: черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами.
“Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу”, - написав Умєров.
Також Україна та Італія планують запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки українського оборонного комплексу.
Крім того, на зустрічі очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.
В свою чергу, Гвідо Крозетто наголосив на важливості розширення формату “Рамштайн”.
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Увечері 9 січня Володимир Зеленський прибув до Італії, де зустрівся з прем'єркою Джорджею Мелоні. На зустрічі йшлося про передачу Україні ракет до систем ППО SAMP/T.
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Про це говорив і міністр оборони України Рустем Умєров із своїм італійським колегою. Також говорили і про перспективу спільного виробництва систем ППО та ракет до них.
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А вже наступного дня Зеленський під час зустрічі з президентом Італії обговорив продовження військової допомоги Україні.
- 16 грудня уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.