Умєров: черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України

У новому пакеті допомоги від Італії - сучасне озброєння.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що домовився з італійським колегою Гвідо Крозетто про посилення оборонної співпраці між державами.

“Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу”, - написав Умєров.

Також Україна та Італія планують запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки українського оборонного комплексу.

Крім того, на зустрічі очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.

В свою чергу, Гвідо Крозетто наголосив на важливості розширення формату “Рамштайн”.