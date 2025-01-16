У Вінниці чоловік вирішив на велосипеді переїхати Південний Буг і провалився у крижану воду.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Перехожі помітили чоловіка і викликали рятувальників.
На допомогу прибули два підрозділи ДСНС. Водолази дістали з води чоловіка разом із велосипедом, надали йому першу допомогу та передали медикам.
У ДСНС закликали не ризикувати своїм життям, оскільки крига може бути значно слабшою, ніж здається на перший погляд.
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