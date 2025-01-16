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10 млн українців подали заявки на отримання виплат "Зимової єПідтримки" в "Дії"

За півтора місяця -10 млн заявок, з них майже 2,5 млн - на дітей.

10 млн українців подали заявки на отримання виплат "Зимової єПідтримки" в "Дії"
Дія
Фото: diia.gov.ua

У застосунку "Дія" вже 10 млн українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Серед них майже 2,5 млн - на виплати на дітей.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Програма вже стала наймасштабнішою серед усіх соціальних ініціатив, реалізованих через застосунок "Дія". За півтора місяця маємо 10 млн заявок, з них майже 2,5 млн - на дітей. "Зимова єПідтримка" перевершила всі попередні програми підтримки від уряду", - зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що ключовими напрямами, куди люди витрачають отриману допомогу, залишаються рахунки за опалення та інші комунальні послуги.

Серед 10 млн заявок у "Дію" за півтора місяця 14% становлять заявки від тимчасово переміщених осіб, 18,5% - від людей віком 60+, жінки залишили 68% заявок, 32% - чоловіки. Середній вік заявників - 40 років.

Як повідомлялося, 13 січня уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка"

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