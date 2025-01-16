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ДБР викрило екскомбрига, який "організував" власній дружині бойові виплати

Всього жінці нарахували понад 922 тис. грн додаткової винагороди за начебто участь у бойових діях.

ДБР викрило екскомбрига, який "організував" власній дружині бойові виплати
Викрили екскобрига, який організував дружині бойові виплати
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.

Про цей пише пресслужба Бюро. 

Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди.

Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Жінка, яка начебто брала участь у бойових діях
Фото: ДБР
Жінка, яка начебто брала участь у бойових діях

Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім цього, чоловіки та ще один підлеглий комбрига підозрюються у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінка – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

  • Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, що не брали участі у бойових діях.
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