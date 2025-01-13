Судитимуть правоохоронця із спільниками, які видурили $350 тис за нібито закриття провадження ДБР

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Черкаської області, який разом із двома спільниками видурив 350 тис. доларів США у фігуранта кримінального провадження Бюро за начебто його закриття.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Правоохоронець запропонував "вирішити питання" одному з фігурантів кримінального провадження ДБР. Він обіцяв допомогти уникнути відповідальності за 350 тисяч доларів США.

"Насправді правоохоронець та його спільники просто хотіли видурити у потерпілого гроші й не збирались виконувати взяті на себе обіцянки, адже розуміли неможливість впливу на слідчих ДБР та прокурорів, які здійснювали процесуальний нагляд", – зазначили у ДБР.

На початку 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця разом зі спільниками «на гарячому» після отримання 350 тис. доларів США.

Вони обвинувачуються в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.