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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою

Суд продовжив запобіжний захід до 4 березня 2025. 

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою
Фото: Львівська облпрокуратура

Сьогодні, 3 січня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Як пише Суспільне.Львів, його залишили під вартою ще на 60 діб – до 4 березня. Таке рішення ухвалили у межах підготовчого засідання у справі.

Зазначається, що підозрюваного привезли до суду близько 11:00. Перед будівлею частина присутніх скандувала "довічно", інша – "волю".

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив суд змінити запобіжний захід для Зінченка на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

  • 26 грудня минулого року завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо В'ячеслава Зінченка. Кваліфікацію злочину змінили. 
  • Підозрюваному інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
  • Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024. Ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень. В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину.
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