Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою

Сьогодні, 3 січня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.
Як пише Суспільне.Львів, його залишили під вартою ще на 60 діб – до 4 березня. Таке рішення ухвалили у межах підготовчого засідання у справі.
Зазначається, що підозрюваного привезли до суду близько 11:00. Перед будівлею частина присутніх скандувала "довічно", інша – "волю".
Адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив суд змінити запобіжний захід для Зінченка на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.
- 26 грудня минулого року завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо В'ячеслава Зінченка. Кваліфікацію злочину змінили.
- Підозрюваному інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
- Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024. Ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень. В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину.