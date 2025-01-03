Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою

Сьогодні, 3 січня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Як пише Суспільне.Львів, його залишили під вартою ще на 60 діб – до 4 березня. Таке рішення ухвалили у межах підготовчого засідання у справі.

Зазначається, що підозрюваного привезли до суду близько 11:00. Перед будівлею частина присутніх скандувала "довічно", інша – "волю".

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив суд змінити запобіжний захід для Зінченка на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.