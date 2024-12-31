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У Львові 1 січня урочисто відкриють вулицю Ірини Фаріон

Захід узгодили в часі з віче пам'яті Степана Бандери.

У Львові 1 січня урочисто відкриють вулицю Ірини Фаріон
Ірина Фаріон
Фото: Львівська міська рада

Львівська міська рада на своєму сайті повідомила про заплановане 1 січня урочисте відкриття вулиці, названої на честь політикині, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Захід відбудеться о 15 годині - через годину після віче з нагоди дня народження Степана Бандери. Учасники збиратимуться біля пам'ятника провіднику українського народу і матимуть змогу перейти до місця відкриття вулиці, адже воно, за словами члена виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, розташоване у пішій доступності. 

На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю Технічну, що поблизу парку Івана Франка та університету "Львівська політехніка", де мовознавиця працювала викладачкою.

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