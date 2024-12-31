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Міносвіти затвердило календар проведення національного мультипредметного тесту

Інформація про місця тестування не публікуватиметься на офіційних сайтах та у соцмережах для безпеки.

Міносвіти затвердило календар проведення національного мультипредметного тесту
Міносвіти затвердило календар проведення національного мультипредметного тесту
Фото: УЦОЯО

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило календарний план проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування у 2025 році відбудеться у дві сесії:

Основна сесія — з 14 травня до 25 червня.

Додаткова сесія — з 14 до 25 липня.

Основний період реєстрації триватиме з 6 березня до 3 квітня. До 8 квітня вступники можуть внести зміни у свої дані, напркилад змінити предмет чи населений пункт для проходження тесту.

Крім того, з 9 до 14 травня відбудеться додатковий період реєстрації. Цей етап передбачено для тих, хто не зміг зареєструватися раніше через поважні причини або отримав відмову під час основного періоду. Зміни в даних реєстрації на додаткову сесію можна буде внести до 19 травня.

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Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що учасники основної сесії зможуть завантажити запрошення зі своїх персональних кабінетів із 4 травня. В свою чергу, учасники додаткової сесії зможуть це зробити з 11 липня.

У запрошенні буде вказана дата, час і місце проведення тесту. При цьому інформація про місця тестування не публікуватиметься на офіційних сайтах та у соцмережах для безпеки. Відповідно і вступників закликають не розголошувати отриману інформацію.

Результати основної сесії за шкалою 100–200 балів будуть доступні в персональних кабінетах вступників до 4 липня, а додаткової сесії — до 30 липня.

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