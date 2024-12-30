На тимчасово окупованих територіях України конфіскують автомобілі для російської армії

Росіяни провели чергову хвилю конфіскації автомобілів у цивільного населення ТОТ України.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
“Офіційно авто конфіскують у правопорушників на “потреби СВО”. Проте ворог насправді шукає підстави для конфіскації, адже дорожня інспекція має план, який намагається виконати”,- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зафіксовані випадки, коли автомобіль конфісковували за незначну заборгованість з несплати штрафу.
Після конфісковані авто передаються підрозділам окупаційної армії, які використовують викрадені автомобілі під час штурмів українських позицій.
- У тимчасово окупованій Каховці росіяни запровадили грошові побори з місцевих жителів, аби придбати човни для армії РФ.