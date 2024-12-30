Зафіксовані випадки, коли автомобіль конфісковували за незначну заборгованість з несплати штрафу.

На тимчасово окупованих територіях України конфіскують автомобілі для російської армії

Росіяни провели чергову хвилю конфіскації автомобілів у цивільного населення ТОТ України.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Офіційно авто конфіскують у правопорушників на “потреби СВО”. Проте ворог насправді шукає підстави для конфіскації, адже дорожня інспекція має план, який намагається виконати”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані випадки, коли автомобіль конфісковували за незначну заборгованість з несплати штрафу.

Після конфісковані авто передаються підрозділам окупаційної армії, які використовують викрадені автомобілі під час штурмів українських позицій.