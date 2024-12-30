Бійці ДПСУ за тиждень вразили 12 танків та 13 артилерійських установок загарбників

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 12 танків та 13 артустановок російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 23 по 29 грудня українські прикордонники вразили:
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танки – 12
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гармати – 3
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броньована техніка - 15
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артилерійські установки – 13
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транспортні засоби – 97
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 7
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склади БК та ПММ – 32
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засоби зв'язку та спостереження – 53
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позиції та укриття особового складу – 237
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БпЛА - 42
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мости, переправи та маломірні плавзасоби - 8