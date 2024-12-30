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Бійці ДПСУ за тиждень вразили 12 танків та 13 артилерійських установок загарбників

Також за тиждень вразили 8 мостів, переправ та маломірних плавзасобів.

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 12 танків та 13 артилерійських установок загарбників
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 12 танків та 13 артустановок російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 23 по 29 грудня українські прикордонники вразили:

  • танки – 12 

  • гармати – 3

  • броньована техніка - 15

  • артилерійські установки – 13

  • транспортні засоби – 97

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 7

  • склади БК та ПММ – 32

  • засоби зв'язку та спостереження – 53

  • позиції та укриття особового складу – 237

  • БпЛА - 42

  • мости, переправи та маломірні плавзасоби - 8

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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