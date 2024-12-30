Бійці ДПСУ за тиждень вразили 12 танків та 13 артилерійських установок загарбників

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 23 по 29 грудня українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за тиждень вразили 8 мостів, переправ та маломірних плавзасобів.

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