За минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 789 550 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 789550 (+1610)
- танків ‒ 9668 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27)
- артилерійських систем – 21528 (+34)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1032 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12)
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0)
- кораблі/катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75)
- спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).
Дані уточнюються.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія продовжує вести безперервні м'ясні штурми на Донецькому напрямку.
Протягом минулого тижня в Україні відбулося 1460 бойових зіткнень. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Времівському, Лиманському і Курахівському напрямках.