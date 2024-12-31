Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 789 550 військових. 

Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 789 550 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 789550 (+1610) 
  • танків ‒ 9668 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27)
  • артилерійських систем – 21528 (+34)
  • РСЗВ – 1256 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12) 
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0) 
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75) 
  • спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).

Дані уточнюються.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія продовжує вести безперервні м'ясні штурми на Донецькому напрямку. 

Протягом минулого тижня в Україні відбулося 1460 бойових зіткнень. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Времівському, Лиманському і Курахівському напрямках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies