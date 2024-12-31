Росія вже втратила в Україні 789 550 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 789 550 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 789550 (+1610)

танків ‒ 9668 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27)

артилерійських систем – 21528 (+34)

РСЗВ – 1256 (+0)

засоби ППО ‒ 1032 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12)

крилаті ракети ‒ 3003 (+0)

кораблі/катери ‒ 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75)

спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).

Дані уточнюються.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія продовжує вести безперервні м'ясні штурми на Донецькому напрямку.

Протягом минулого тижня в Україні відбулося 1460 бойових зіткнень. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Времівському, Лиманському і Курахівському напрямках.