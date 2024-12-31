У новорічну ніч на чергуваннях будуть більше 7 тисяч рятувальників

Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook повідомила, що упродовж новорічної ночі на своїй постах чергуватимуть більше 7 тисяч співробітників, а до виїздів будуть готові 2 тисячі одиниць техніки.

Рятувальники обіцяють, що "за лічені хвилини прийдуть на допомогу тим, хто цього потребуватиме". При цьому просять дотримуватися правил, бути уважними та дбати про близьких.

Водночас у поліції нагадують, що в Україні діє заборона на використання феєрверків та петард.