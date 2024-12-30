Російська армія атакувала 6 громад Сумщини

Сьогодні, 30 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 55 вибухів.
Зокрема, Краснопільську громаду атакували дронами та мінометами.
По Миропільській громаді росіяни били з РСЗВ.
Есманьську громаду обстріляли з артилерії, а Хотінську, Середино-Будську та Великописарівську - дронами.