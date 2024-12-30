Російська армія атакувала 6 громад Сумщини

Есманьську громаду обстріляли з артилерії, а Хотінську, Середино-Будську та Великописарівську - дронами.

По Миропільській громаді росіяни били з РСЗВ.

Всього протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 55 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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