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"АТЕШ": російські окупанти на Херсонщині готуються до значних втрат під час штурму

Військове командування РФ готує солдатів до штурму.

"АТЕШ": російські окупанти на Херсонщині готуються до значних втрат під час штурму
Фото: vgolos.ua

Агент руху "АТЕШ" із 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій на Херсонському напрямку, водночас командування очікує значні втрати особового складу.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Партизани зазначають, що всім військовослужбовцям було видано інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані на папірці та помістити в гільзу, яку потрібно постійно носити із собою. 

"Це робиться для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті", — пояснюють у партизанському русі.

Підрозділ 1218-го мотострілецького полку було створено після початку повномасштабного вторгнення та укомплектовано в основному за рахунок мобілізованих. 

"Однак російське командування нікого не шкодує і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми і продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель", — додають партизани.

Так звані "м'ясні штурми" росіяни проводять у на Донецькому напрямку. Як повідомляє Головком ЗСУ, лише за останній тиждень армія РФ щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили.

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