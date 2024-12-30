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Сили оборони знищили російський "Бук" на Запорізькому напрямку

Оператори 412-го полку Nemesis знищили російський ЗРК "БУК-М1-2".

Сили оборони знищили російський "Бук" на Запорізькому напрямку
ЗРК 'Бук-М1'
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2" на Запорізькому напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

Оператори 412-го полку Nemesis знищили самохідну вогневу установку 9А310М1-2 ЗРК "БУК-М1-2" на Запорізькому напрямку.

"Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря", — ідеться у повідомленні під відео.

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