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Росія поширює фейк про начебто підготовку ЗСУ масових убивств цивільних у Покровську, — ЦПД

Кремль хоче скористатися цивільним населенням як "живим щитом" для стримування дій ЗСУ.

Росія поширює фейк про начебто підготовку ЗСУ масових убивств цивільних у Покровську, — ЦПД
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Кремлівська пропаганда поширює черговий фейк про підготовку українськими військовими операції під чужим прапором з масовим убивством цивільних мешканців Покровська Донецької області.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти заявляють, ніби до міста прибули військові ЗСУ, які начебто "планують здійснювати злочини проти цивільного населення, переодягнувшись у російську форму".

Фото: ЦПД

"Ворог вчергове хоче створити собі "інформаційне алібі" задля виправдання своїх злочинів проти мирного населення Донеччини і Покровська зокрема. Це вже звична тактика ru-пропаганди, за якої держава-агресорка превентивно звинувачує Україну в діях, які будуть вчинені самою росією", — наголошують у ЦПД.

Також поширенням дезінформації, росіяни намагаються залякати людей, які ще залишаються в місті і зірвати евакуацію з Покровська. 

У відомстві додають, що Кремль хоче скористатися цивільним населенням як "живим щитом" для стримування дій ЗСУ.

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