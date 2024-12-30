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На Чернігівщині російського військового заочно засудили до 12 років ув'язнення за мародерство

Мова йде про російського військового Сергія Фаїла Хуснутдінова.

На Чернігівщині російського військового заочно засудили до 12 років ув'язнення за мародерство
Фото: змі окупантів

У Чернігівській області суд заочно виніс вирок російському військовому Сергію Фаїлу Хуснутдінову та засудив до 12 років позбавлення волі за пограбування аграрного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Сергій Фаїл Хуснутдінов, стрілець 74-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ, спільно з іншими окупантами в березні 2022 року захопив приватне аграрне підприємство в селі Андріївка Чернігівського району.

Мародери викрали оргтехніку, побутову електротехніку та офісні меблі.

Слідчі СБУ ретельно задокументували факт причетності окупанта до вчинення злочину. На підставі зібраних під час розслідування доказів суд визнав військового злочинця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб). 

Йому винесено заочний вирок – 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводило Управління СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

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