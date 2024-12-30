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​СБУ: митрополит Ізюмської і Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Єлисей отримав заочну підозру

Він переховується у Росії.

​СБУ: митрополит Ізюмської і Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Єлисей отримав заочну підозру
митрополит Ізюмської і Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Єлисей
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України і Національної поліції заочну підозру отримав митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Олег Іванов (Єлисей), який благословив росіян на загарбання Ізюма.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За інформацією спецслужби, під окупації частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України. Митрополит нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях, переконував їх підтримати ворога, організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення богослужінь.

Ппісля контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом із російськими окупантами до Р. Там регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

СБУ зазначила, що ініціювала судово-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності митрополита УПЦ (МП) в інтересах Кремля.

Єлисея звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

  • У вересні 2022 року очільник Московського патріархату митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Ізюмської єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія замість ізюмського єпископа Єлисея.
  • При цьому Єлисея офіційно не відсторонили, просто призначили тимчасовим духовним керівником по Ізюму єпископа з сусідньої єпархії. 
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