​СБУ: митрополит Ізюмської і Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Єлисей отримав заочну підозру

Він переховується у Росії.

За матеріалами Служби безпеки України і Національної поліції заочну підозру отримав митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) Олег Іванов (Єлисей), який благословив росіян на загарбання Ізюма.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За інформацією спецслужби, під окупації частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України. Митрополит нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях, переконував їх підтримати ворога, організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення богослужінь.

Ппісля контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом із російськими окупантами до Р. Там регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

СБУ зазначила, що ініціювала судово-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності митрополита УПЦ (МП) в інтересах Кремля.

Єлисея звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.