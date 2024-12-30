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Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців

Серед них - захисники «Азовсталі», Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. 

30 грудня в Україну повернули ще 189 військових і цивільних додому.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

«Це військові – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі», - перелічив президент.

Зеленський висловив вдячність партнерам, зокрема, Об’єднаним Арабським Еміратам, які допомогли у проведенні обміну.

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

За інформацією проєкту «Хочу жить», Росія забрала 150 своїх військовополонених.

Нинішній обмін став 11-м цього року і 59-й з початку повномасштабного російського вторгнення. Російська влада забрала лише 1330 своїх солдатів – у кілька разів менше, ніж їх потрапило в полон у 2024 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що загалом вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема, у цьому році з полону повернули 1358 українців - як військових, так і цивільних. У цьому році також були звільнені військовослужбовці, які отримали в РФ так звані "вироки".

Обмін полоненими 30 грудня – один із найбільших, відзначили у Коордштабі. Так, вдалося звільнити 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО), 43 – НГУ, 33 – ДПСУ, 24 – ВМС. Серед них - 173 рядових та сержанти і 14 офіцерів.

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року
Фото: ОПУ
Повернення українських полонених 30 грудня 2024 року

  • У листопаді омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців з російського полону, серед них — 168 цивільних українців.
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