Державні нагороди отримали 474 нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники

Президент України відзначив державними нагородами 474 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №890/2024.
Серед них є, зокрема, 4 рятувальники і 109 прикордонників.
Їх відзначили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалями “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”.
101 боєць отримав нагороди посмертно.
- На початку грудня Десантно-штурмових військах Збройних Сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ – “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”. Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.