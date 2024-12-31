Державні нагороди отримали 474 нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники

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Президент України відзначив державними нагородами 474 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №890/2024.

Серед них є, зокрема, 4 рятувальники і 109 прикордонників.

Їх відзначили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалями “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”.

101 боєць отримав нагороди посмертно.