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Державні нагороди отримали 474 нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники

101 боєць отримав нагороди посмертно. 

Державні нагороди отримали 474 нацгвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники
Герой України – найвища державна нагорода.
Фото: 5.ua

Президент України відзначив державними нагородами 474 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №890/2024.

Серед них є, зокрема, 4 рятувальники і 109 прикордонників.

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Їх відзначили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалями “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”. 

101 боєць отримав нагороди посмертно. 

  • На початку грудня Десантно-штурмових військах Збройних Сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ – “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”. Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.
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